İstanbul'da kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumduz etkiliyor. Megakent'te etkili olan lodos sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilmişti. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte, 12 Mart 2023 iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar haberimizde...