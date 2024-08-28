İletişimimizin olmazsa olmazı haline gelen cep telefonlarında dün öğle saatlerinden bu yana özellikle İstanbul ve çevresinde sinyal kesilme sorunları bildiriliyor.

Kullanıcılar, telefon konuşmaları esnasında kesilmeler, sinyal seviyesinin düşmesi, mobil internet hızında yavaşlama gibi şikayetleri özellikle sosyal medya üzerinden çokça bildirmeye başladılar.

TÜKETİCİ SOSYAL MEDYADAN SORDU

Tüm operatörlerde benzer sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtilirken, en geniş çaplı sinyal kaybı sorunu şikayetleri ise Turkcell kullanıcılarından geldi. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden şirketin müşteri hizmetleri hesaplarına yazarak bir cevap almaya çalıştılar. Şirketin müşteri hizmetleri kullanıcılara çevrelerinde bu şekilde başka kesinti yaşayanların olup olmadığını sordu.