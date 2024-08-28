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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil İstanbul ve çevresinde cep telefonu hatlarında kesilme problemi yaşanıyor - Teknoloji Haberleri

        İstanbul ve çevresinde cep telefonu hatlarında problem yaşanıyor

        Dün öğle saatlerinden bu zamana cep telefonu hatlarında sinyal azalması ve konuşma esnasında hat kesilme problemi yaşandığı belirtiliyor. Özellikle bugün içerisinde sosyal medyada Turkcell kullanıcılarının şikayetleri gündem oldu.

        Giriş: 28.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:15
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        Telefonlarda hat kesilme problemi
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        İletişimimizin olmazsa olmazı haline gelen cep telefonlarında dün öğle saatlerinden bu yana özellikle İstanbul ve çevresinde sinyal kesilme sorunları bildiriliyor.

        Kullanıcılar, telefon konuşmaları esnasında kesilmeler, sinyal seviyesinin düşmesi, mobil internet hızında yavaşlama gibi şikayetleri özellikle sosyal medya üzerinden çokça bildirmeye başladılar.

        TÜKETİCİ SOSYAL MEDYADAN SORDU

        Tüm operatörlerde benzer sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtilirken, en geniş çaplı sinyal kaybı sorunu şikayetleri ise Turkcell kullanıcılarından geldi. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden şirketin müşteri hizmetleri hesaplarına yazarak bir cevap almaya çalıştılar. Şirketin müşteri hizmetleri kullanıcılara çevrelerinde bu şekilde başka kesinti yaşayanların olup olmadığını sordu.

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        Ancak henüz telekomünikasyon şirketlerinden resmi bir kesinti açıklaması gelmedi.

        Bu yaşanan sinyal seviyesi sorunlarının dün ve bugün öğle saatlerinde yaşanan sel ile ilişkili olabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

        İNTERNET HIZI 1 MEGABİTİN ALTINA DÜŞTÜ

        Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları internet hız tespitlerini paylaşarak firmayı etiketlediler ve şikayette bulundular.

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