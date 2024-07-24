Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul yağmurla serinledi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul yağmurla serinledi

        Bunaltan sıcakların etkili olduğu megakent İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul yağmurla serinledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur kendisini gösterdi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul’da hava sıcaklığı 39 derecenin üzerine çıkmıştı. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Beyoğlu Piyalepaşa’da yağmur etkili olmaya başladı.

        Bir anda bastıran sağanak yağmur kısa süre etkisini kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"