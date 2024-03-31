İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Belediyesi hangi partide? İstanbul Belediye başkanı kimdir? İstanbul Belediyesi hangi partide? İstanbul Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL