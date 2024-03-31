İstanbul Esenyurt Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediye başkan adayları İstanbul Esenyurt Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenyurt Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:53 facebook

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