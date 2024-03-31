İstanbul Sancaktepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sancaktepe Belediye başkan adayları İstanbul Sancaktepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sancaktepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sancaktepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:42 facebook

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