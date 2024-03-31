İstanbul Sancaktepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Sancaktepe Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sancaktepe Belediye başkan adayları
İstanbul Sancaktepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sancaktepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sancaktepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları..
İstanbul Sancaktepe BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanlığını 114602 alınan oy ve %49.88 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Şeyma Döğücü kazanmıştır.
Sancaktepe Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %49.88
Cumhuriyet Halk Partisi %47.20
Saadet Partisi %1.73
Demokratik Sol Parti %0.25
Türkiye Komünist Partisi %0.22
Demokrat Parti %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi %0.19
Bağımsız %0.16
Vatan Partisi %0.16
Bağımsız Aday %0.15
İstanbul Sancaktepe BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİŞEYMA DÖĞÜCÜ - AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ALPER YEĞİN - CHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı CEMAL DOĞAN - İYİ Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı SEMRA GÜMRÜKÇÜ - VATAN İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı SERHAT ATA - BĞMSZ İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KARATAŞ - MP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı YAKUP YILMAZ ŞEN - DP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞİMGAR - HÜDAPAR İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı VELİ KAÇAR - BTP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ALEMDAR KURTOĞLU - MP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı CEMİL CEBİR - YENİDEN REFAH İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF CENKCİ - ZP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YILMAZ - DEVA İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MERT DOĞAN - TKP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ABDÜLKADİR ARSLAN - SP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı BERK OLÇUM BİLGİN - YTP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı FAHRETTİN KARAKURT - YENİDEN REFAH İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı KÜRŞAT DAĞ - ZP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ADEM KAYA - MEMLEKET İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MUTALİP GEÇER - DEVA İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı YÜCEL YÜCE - DP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı BURHAN DAĞ - AB İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı SEMA YETGİN - HKP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MEHMET YAVAN - YENİDEN REFAH İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı EMRE MET - ZP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı LOKMAN ALPAYDIN - DEVA İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ADEM KARSLI - BBP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı MURAT KELEŞ - Gelecek Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı İHSAN TOPCU - DSP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı SUZAN ÖZNUR PAÇA - ANAP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı KEREM TEFEKLİ - AB İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı
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