İstanbul Şile Belediyesi hangi partide? İstanbul Şile Belediye başkanı kimdir? İstanbul Şile Belediye başkan adayları
İstanbul Şile Belediyesi hangi partide? İstanbul Şile Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Şile Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Şile Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Şile Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları..
İstanbul Şile BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Şile Belediye Başkanlığını 13680 alınan oy ve %54.37 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı İlhan Ocaklı kazanmıştır.
Şile Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %54.37
İYİ Parti %33.45
Cumhuriyet Halk Partisi %11.14
Bağımsız Aday %1.36
Saadet Partisi %0.52
Vatan Partisi %0.22
Demokratik Sol Parti %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi %0.10
Bağımsız %0.04
İstanbul Şile BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİİLHAN OCAKLI - AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR KABADAYI - CHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı DEMET TEKDEMİR - İYİ Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇETİNKAYA - VATAN İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı ERKAN BAYRAK - BĞMSZ İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı ENES YAY - MP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı ZAFER YILMAZ - DP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı RAİF ÖZYILDIRIM - HÜDAPAR İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı AHMET ALBAYRAK - BTP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı TAYFUR BİN - HKP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı NECMETTİN DENİZ - YENİDEN REFAH İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı UĞUR YENİSU - ZP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ERDOĞAN - DEVA İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı EDANUR GÖKMENOĞLU - TKP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı CENGİZ ÇETİN - SP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı RAMAZAN TURGUT - BTP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı EVRİM SALDIRAN - TKH İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı VOLKAN KOÇAK - MİLLİYOL İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı MURAT DÖNMEZ - MEMLEKET İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İBRAHİM AVCI - DEVA İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı EMRE KARAKUŞ - MP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı ABDULBARİ DUMAN - HÜDAPAR İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı GÜLAY AKYÜREK - HKP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı YASİN KUL - YENİDEN REFAH İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı ARZU DURAK - ZP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı SANCAR ÖZTÜRK - DEVA İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN NAZİR - ADP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı MURAT KELEŞ - Gelecek Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı AYTEN EREZ - DSP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ALTAN - Gelecek Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı DİLEK KIRCAOĞLU - TİP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı LÜTVİ AKBAŞ - YTP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı HASAN GÜVEN - AB İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı
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