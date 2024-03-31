İstanbul Şile Belediyesi hangi partide? İstanbul Şile Belediye başkanı kimdir? İstanbul Şile Belediye başkan adayları İstanbul Şile Belediyesi hangi partide? İstanbul Şile Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Şile Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Şile Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Şile Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:38 facebook

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