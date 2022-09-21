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İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı

Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon liralık aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda kaldı. Tüm uğraşlara rağmen çalışmayan araç, çekiciyle servise götürüldü.

İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
7 milyon liralık araç yolda kaldı
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İHA

Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı.

Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.

7 MİLYON LİRALIK ARAÇ ÇEKİCİYLE SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine başka bir tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü. Serviste yapılan incelemenin ardından aracın sorununun bulunabileceği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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