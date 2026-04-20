        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da bir kuyumcu, silahlı soyguncuları kovaladı! | Son dakika haberleri

        İstanbul’da bir kuyumcu, silahlı soyguncuları kovaladı!

        İstanbul'da bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu, paniğe neden oldu. "Bu bir soygundur," diyerek altınları çalmaya hazırlanırken şüpheliler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Kuyumcunun bağırarak üzerine yürümesiyle soyguncular neye uğradıklarını şaşırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kuyumcu, soyguncuları kovaladı!

        İstanbul’da bir kuyumcuya giren iki soyguncu, esnafın tepkisiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Kuyumcu, soyguncuları bağırarak dükkândan çıkardı ve kovalamaya başladı.

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana gelen olay; sabah saatlerinde yaşandı. Silahlı ve maskeli 2 soyguncu, yol üstünde bulunan bir kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri kuyumcuya silahını doğrulttu, diğeri de vitrine yöneldi.

        "NE YAPIYORSUNUZ" DEDİ, ÜSTLERİNE YÜRÜDÜ

        “Bu bir soygundur” diyerek altınları çalmaya hazırlanan şüpheliler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Çalışan kadın şoka uğrarken, patronu tek başına iki şüphelinin üzerine yürüyerek “Ne yapıyorsunuz?” diye bağırdı ve soyguncuları dükkândan çıkardı. Şüpheliler, bir süre sokakta da kovalandı.

        Çevredekiler ise “kuyumcunun kovaladığını gördük” diyerek yaşananları anlattı.

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Geldikleri araçla bölgeden uzaklaşan şüpheliler kısa süre sonra yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ebru Gündeş'ten 'estetik' itirafı

        Konserde estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım" dedi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri