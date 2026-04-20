İstanbul’da bir kuyumcu, silahlı soyguncuları kovaladı!

İstanbul’da bir kuyumcuya giren iki soyguncu, esnafın tepkisiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Kuyumcu, soyguncuları bağırarak dükkândan çıkardı ve kovalamaya başladı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana gelen olay; sabah saatlerinde yaşandı. Silahlı ve maskeli 2 soyguncu, yol üstünde bulunan bir kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri kuyumcuya silahını doğrulttu, diğeri de vitrine yöneldi.

"NE YAPIYORSUNUZ" DEDİ, ÜSTLERİNE YÜRÜDÜ

“Bu bir soygundur” diyerek altınları çalmaya hazırlanan şüpheliler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Çalışan kadın şoka uğrarken, patronu tek başına iki şüphelinin üzerine yürüyerek “Ne yapıyorsunuz?” diye bağırdı ve soyguncuları dükkândan çıkardı. Şüpheliler, bir süre sokakta da kovalandı.

Çevredekiler ise “kuyumcunun kovaladığını gördük” diyerek yaşananları anlattı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Geldikleri araçla bölgeden uzaklaşan şüpheliler kısa süre sonra yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.