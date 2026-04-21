İstanbul’da yatta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kıyıdaki bir yatta yangın çıktı. İhbar üzerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma sırasında dumandan etkilenen Abdullah Çevik hareketsiz halde bulundu. Çevik, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Bakırköy'de kıyıda bulunan bir yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilendiği öğrenilen Abdullah Çevik (57) hayatını kaybetti.
DHA'daki habere göre yangın, saat 01.00 sıralarında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kıyıda bulunan bir yatta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BİR KİŞİ FARK EDİLDİ
Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Dumandan etkilendiği belirlenen Abdullah Çevik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarımını yaptığı öğrenilen Çevik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.