İstanbul'daki vergi müfettişlerine yönelik "rüşvet" operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'da "vergi denetim kurulu suç örgütü" soruşturması kapsamında bazı vergi müfettişlerinin rüşvet suçuna karıştıklarının belirlenmesinin üzerine operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 08:54
İstanbul'da vergi müfettişlerine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "vergi denetim kurulu suç örgütü" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda elde edilen dijital materyaller incelendi.
Bazı vergi müfettişlerinin rüşvet suçuna karıştıklarını belirleyen ekipler, zanlıların firma sahipleri ile ilişki kurarak cezai müeyyide uygulanmaması karşılığında rüşvet aldıkları anlaşıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ