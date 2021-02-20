'İstanbulied’ İş Sanat'ta



İş Sanat, tiyatrodan müziğe birbirinden renkli etkinlikleri çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu akşam Mezzosoprano Ekin Bezirganoğlu ve piyanist Senem Zeynep Ercan'ın müzikal birlikteliklerinden oluşan İstanbulied’i İş Sanat sahnesinde olacak.





Konserde Alman ve Fransız lied’lerini (şarkı) seslendirecek topluluk, Türkçe sözlü tangolar ile Özdemir Asaf ve Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerinin müzikle birleşmesinden doğan “İstanbul Şarkıları”nı da sanatseverler ile buluşturacak. Şiir ve müziği, vokal ve piyanoyu bir araya getiren İstanbulied’in konseri saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca izlenebilir.

İş Sanat’ın şubat ayındaki diğer etkinlikleri izleyicilerle çevrim içi buluşmaya devam edecek. Klasik müzik konserleri 25 Şubat’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ile devam edecek. Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konserinin solistleri Özgecan Günöz (keman) ve Sezai Kocabıyık (obua) olacak. 22 Şubat’ta “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinletide Haldun Taner’in hikâyeleri seslendirilecek. Minik sanatseverlerin heyecanla beklediği İş Sanat Masal Tiyatrosu 21 Şubat’ta “Güzel ve Çirkin”, 28 Şubat’ta “Ağustos Böceği ile Karınca” masalları ile devam edecek. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren sezon boyunca İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilir.