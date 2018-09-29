İstanbullu Gelin 56. yeni bölümü dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. İstanbullu Gelin'de Ülfet ile Adem'in işbirliğini izleyici apaçık bir şekilde görüyor. Dizinin son sahnesinde ise Faruk her şeyi yoluna koymak için büyük bel bağladığı iş toplantısının ortasında polis tarafından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Bir taraftan da gelecekte Yaz'ın Süreyya ile ilgili anlatımlarına yer verilen dizide, Yaz'ın Süreyya'yı kötülemesi oldukça merak uyandırıyor. İşte İstanbullu Gelin 55. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 56. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İstanbullu Gelin'in ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 55. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım atarlar!

Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım atarlar. Bu durum tüm ailede olduğu gibi Ülfet için de farklı bir hayatın başlangıcıdır. Faruk, arkadaşı Okan’ın yanındaki yeni işine başlar ve sadece sıradan bir çalışan olmanın zorlukları karşı karşıyadır.

Süreyya özlem duyduğu arkadaşı Dilara’ya İstanbul’da kavuşur fakat bu kavuşma Ülfet’in varlığı nedeniyle Boranlar’a sorun olarak dönecektir. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı’nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma’yı Ülfet karşısında yerin dibine sokacaktır.

Fikret içindeki Adem öfkesi ile mücadele etmenin yollarını ararken Adem de boş durmamaktadır. Adem, Ülfet ile yaptığı bir konuşma sonrasında Faruk Boran’ı zor duruma sokacak bir adım atar.

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