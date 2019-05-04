İstanbullu Gelin 84. yeni bölüm fragmanı, izleyici tarafından araştırılıyor. İstanbullu Gelin'in bu akşam ekranlara gelen bölümünde ise, Esma'nın durumunun gittikçe ağırlaşması ve çevresine zarar verdiğine inanması nedeniyle verdiği karar damga vurdu. Nazif'in başına gelenlerden kendisini sorumlu tutan Esma, durumunun artık çevresindekilere de zarar verdiğini fark etti. Esma bunun üzerine bir not bırakarak, evi terk etti ve kliniğe yattı. İstanbullu Gelin 83. son bölüm özeti ve 84. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 84. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

İSTANBULLU GELİN 83. SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.

Esma’nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif’in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. Bu haber Esma’dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar. Adem, Güneş’e ulaşamamaktadır.

Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara’ya döker. Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir. Nazif’in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma’nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz.

Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.