Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş'un yönetmenliğini yaptığı İstanbullu Gelin'in sezon finalinde heyecanlı anlar yaşanmıştı. Dizinin hayranları yeni sezonda neler olacağını merak ediyor. Peki İstanbullu Gelin yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbullu Gelin'in merakla beklenen yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Yeni sezondan fragman ve başlangıç tarihi paylaşıldığında haberimizde yer alacak.

İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

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