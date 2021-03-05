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İstanbullu şirketler şubatta 6.1 milyar dolarlık ürün ihraç etti

İstanbul'daki ihracatçılar, geçen ay 27 ayrı sektörde ürettiği 6,1 milyar dolarlık ürünü 212 ülke ve bölgeye ulaştırdı. Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği ihracatta İstanbullu şirketlerin payı yüzde 38,2 oldu. Şubat ayında İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı yapan sektör 1 milyar 34 milyon 759 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olurken en büyük pazar, 598 milyon 640 bin dolarla Almanya oldu

İstanbullu şirketler dünyanın 212 noktasına 6,1 milyar dolarlık ürün ihraç etti
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,6’lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolara çıktı.

İstanbullu şirketler şubat ayında 6,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,8 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu rakamlar İstanbullu şirketlerin ihracatının şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 5,2 artırdığını ortaya koydu.

Türkiye'nin şubat ayında gerçekleştirdiği toplam ihracatta İstanbullu şirketlerin payı yüzde 38,2 oldu.

ASLAN PAYI HAZIR GİYİÖ VE KONFEKSİYORNUN

İstanbullu şirketlerin şubat ayı ihracatında, aslan payını yüzde 16,9 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre, yüzde 2,4 azalarak 1 milyar 34 milyon 759 bin dolara geriledi.

Bu düşüşe karşın sektör, İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu. Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 897 milyon 904 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 645 milyon 365 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

İstanbul'dan 554 milyon 852 bin dolarlık elektrik - elektronik, 496 milyon 487 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 419 milyon 277 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller, 307 milyon 503 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri, 263 milyon 824 bin dolarlık mücevher, 239 milyon 175 bin dolarlık makine ve aksamları, 198 milyon 388 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ürünü ihraç edildi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ SEKTÖRÜNDE

Şubat ayında İstanbullu şirketlerin ihracatının 19 sektörde arttığı, 8 sektörde azaldığı görüldü.

Dış satımda artışı yakalayan sektörler ise savunma ve havacılık sanayisi, yaş meyve ve sebze, kuru meyve ve mamulleri, fındık ve mamulleri, süs bitkileri ve mamulleri, elektrik - elektronik, demir ve demir dışı metaller, madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, iklimlendirme sanayii, diğer sanayi ürünleri, halı, meyve sebze mamulleri, makine ve aksamları, tekstil ve hammaddeleri, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri oldu.

Bunlar arasından şubat ayında ihracatını en fazla artırdığı sektör ise yüzde 131,3 ile savunma ve havacılık sanayii olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde İstanbul'da ihracatın en fazla düşüş kaydettiği sektör ise gemi ve yat oldu. Sektörün ihracatı, şubat ayında yüzde 89 azalarak 9 milyon 275 bin dolara geriledi.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Şubat ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,7 artarak 528 milyon 15 bin dolardan, 589 milyon 640 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından 337 milyon 331 bin dolarla Birleşik Krallık, 282 milyon 451 bin dolarla ABD, 275 milyon 713 bin dolarla İspanya, 263 milyon 392 bin dolarla İtalya, 237 milyon 456 bin dolarla İsrail, 217 milyon 426 bin dolarla Fransa, 180 milyon 565 bin dolarla Irak, 179 milyon 526 bin dolarla Hollanda, 140 milyon 139 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise 65,8 milyon dolarla ABD oldu. ABD'yi 61,6 milyon dolarla Almanya, 55,4 milyon dolarla Özbekistan, 51,2 milyon dolarla Yunanistan, 42,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Öte yandan şubat ayında İstanbul'da 27 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürünlerini 212 ülke ve bölgeye ihraç etmesi dikkati çekti.

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