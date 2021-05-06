AA

İstanbullu şirketler nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.

İstanbul'daki ihracatçılar, geçen ay 27 ayrı sektörde ürettiği 7,2 milyar dolarlık ürünü 211 ülke ve bölgeye ulaştırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 648 milyon 192 bin dolar olan dış satımı bu yılın aynı döneminde yüzde 98,4 artırarak 7 milyar 238 milyon 790 bin dolara çıkaran İstanbullu şirketler, ihracatını neredeyse ikiye katladı.

İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin nisan ayında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki payı ise yüzde 38,6 düzeyinde gerçekleşti.

ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN

İstanbullu şirketlerin nisan ayındaki ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı.

Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketler, geçen ay 1 milyar 108 milyon lira dış satım gerçekleştirdi. Sektör, böylece İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu.

Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör, 1 milyar 29 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bu sektörü 861,9 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

Bu dönemde, 631,4 milyon dolarlık elektrik - elektronik, 575,3 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi, 532,9 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller, 384,1 milyon dolarlık mücevher, 341,6 milyon dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 269,4 milyon dolarlık makine ve aksamları, 234 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ürünü ihraç edildi.

MİKTAR BAZINDA FAZLA İHRACAT ARTIŞI, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE

Nisan ayında İstanbullu şirketlerin miktar bazında ihracatının 24 sektörde arttığı 3 sektörde ise gerilediği görüldü.

Bu dönemde İstanbullu şirketler arasında miktar bazında ihracatını en fazla artıran sektör 759,5 milyon dolar hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Bu sektörü 408,1 milyon dolarla çelik, 369,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 350,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 333,5 milyon dolarla elektrik elektronik sektörleri izledi.

İstanbul'da fındık ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin ihracatı 15 milyon dolar, tütün sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihracatı 2,8 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihracatı 1,8 milyon dolar azaldı.

İstanbullu şirketler en fazla dış satımı ise 657,5 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. Almanya'nın ardından Birleşik Krallık'a 382,3 milyon dolarlık, ABD'ye 371,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 326 milyon dolarlık, İtalya'ya 323,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerin dış satımı miktar bazında en fazla 302,8 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı 232,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 205,2 milyon dolarla İspanya, 182,7 milyon dolarla İtalya, 172,7 milyon dolarla İsrail takip etti.