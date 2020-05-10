AA

Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA) tarafından İstanbullu taksicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ne şartlarda çalıştıklarını belirlemek üzere yapılan anket, ilginç sonuçlar ortaya koydu.

TESVA, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen çalışmaya devam eden taksici esnafına yönelik bir anket yaptı. İstanbul'daki taksicilere yönelik yapılan ankete, yüzde 28'i 36-40, yüzde 34'ü ise 42-50 yaşları arasında, örneklem seçilen 394 İstanbullu taksici katıldı.

Koronavirüsün taksici esnafının çalışma koşullarına etkilerini irdeleyen ankete katılan esnafın yüzde 95'i, virüsten korunmak için gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Ankete katılan taksicilerin yüzde 86'sı virüsten korunmak için kolonya kullandığını, yüzde 85'i elini sabunla yıkadığını belirtirken, yüzde 72'si maske taktığını, yüzde 69'u dezenfektan kullandığını, yüzde 68'i müşteriyi arka koltuğa oturttuğunu, yüzde 51'i eldiven takarak kendisini koruduğunu ifade etti.

YÜZDE 6'SI 'ÖKSÜREN KİŞİYİ ARAÇTAN İNDİRİRİM' DİYOR

Ankette taksici esnafına, müşterisinin öksürmeye başlaması durumunda nasıl bir yol izledikleri de soruldu. Bu soruya taksici esnafının yüzde 83'ü "Camı açarak", yüzde 56'sı "Müşteriye kolonya vererek", yüzde 43'ü "Araç içini silerek" ve yüzde 6'sı ise "Öksüren kişiyi araçtan indirerek" diye yanıt verdi.

Ankete göre şoförlerin yüzde 70'i araçlarında su ve sabun bulundurduğunu belirtirken, yüzde 74'ü eve gider gitmez yıkandığını, yüzde 54'ü elbiselerini havalandırdığını, yüzde 45'i de ayakkabılarını balkonda bıraktığını ifade etti.

YÜZDE 35'İ SALGININ 6 AYDA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Meslekleri gereği dar bir alanda sağlıklı olup olmadığını bilmedikleri bir kişiyle aynı alanı paylaşmak zorunda kalan taksici esnafı, müşterilerinden de koronavirüs riski nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti. Buna göre ankete katılan taksicilerin yüzde 90'ı araçlarına aldıkları her müşteriden tedirgin olduğunu belirtirken,taksici esnafının yüzde 10'u ise sadece maskesiz ve öksüren kişilerden tedirgin olduğunu söyledi.

Salgın süresince İstanbul genelinde en çok Beykoz Belediyesinin hizmetlerinden memnun kaldıklarını ifade eden taksicilerin yüzde 35'i 6 ayda, yüzde 26'sı ise 3 ayda hastalığın biteceğini düşündüğünü ifade etti.

'ŞOFÖRLERİYLE BİRLİKTE 50 BİN KİŞİLİK BİR AİLE'

TESVA Başkanı Yahya Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1 milyon 800 bin esnaf bulunduğunu, bunların 77 bininin taksici olduğunu söyledi. Uğur, İstanbul'da 17 bin 395 taksi plakası sahibi bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunlar şoförleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişilik bir aile oluşturuyor. Tüm esnaf gruplarımız koronavirüs sebebiyle maddi manevi sıkıntılı günler geçiriyor. Sağlık personelimiz gibi özveriyle sahada aktif bir şekilde çalışan taksiciler hem ulaşım sistemini ayakta tutmaya çalışıyor hem de ekonomik açıdan mücadele veriyor. Bu araştırmayı yaparken özellikle İstanbul'da 30'dan fazla kayıp vermiş bu büyük camianın salgın sürecinden nasıl etkilendiğini ölçümlemeye çalıştık. Bunun taksici özelinde esnaf gruplarına, belediyelere, vatandaş psikolojisine yüzeysel ancak daha derin araştırmaya ön ayak olabilecek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm meslektaşlarıma ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."