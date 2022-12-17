DHA

İstanbul'da halk arasında 'Kırmızı Mektep' olarak bilinen Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, bugün 1 günlüğüne yeni yıl kermesiyle ziyaretçilere açıldı. Ziyarete gelenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu, sokaklar dolup taştı. Gaziantep'ten gelen Burak Tazeoğlu, "3 saattir buradayım" dedi.





1454 yılında Fatih Fener'de kurulmuş, tarihin en eski ve görkemli okulları arasında yer alan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, 1 günlüğüne ziyaretçilere açıldı. Geçen yıl da düzenlenen yeni yıl kermesi için açılan okula, kimi fotoğraf çekmek, kimi bir şeyler satın almak, kimi de mimariyi görmek için geldi. Kermes için gelenler hem araç hem de yaya trafiği oluşturdu. Kuyruk, okulun bulunduğu Sancaktar Yokuşu'nun sonuna kadar uzandı. Okul bahçesinde ve sokakta sıra bekleyenler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Okulun içinde de yoğunluk oldukça fazlaydı. Kermes için ayrılan 3 odada, yeni yıl süsleri, takılar yer aldı. Okulun çevresindeki yoğunluk havadan da görüntülendi.





3 SAATTİR KALABALIKTAYIM

Kermes için Gaziantep'te gelen Burak Tazeoğlu, "Gaziantep'ten geliyorum. Bunun olduğunu bildiğim için katıldım. Sabah 7'de evden çıktım, 7'den beri yoldayım, bir 3 saattir de buradayım kalabalıkta. Hala giremedik, bu gidişle de zor gireceğiz. Çok kalabalık araba ve insan ilerleyemiyor. Buraya 3'üncü gelişim ama içeriye girememiştim" dedi.





MİMARİ DOKUYU MERAK EDİYORUM

Özlem Şensoy da "2 saat 5 dakikadır bekliyoruz. İlk defa gezeceğiz, ziyarete kapalı bir her olduğu için yılda bir defa bunun için açılıyor. Heyecanlıyız. Ben mimari dokuyu merak ediyorum. Dışarıdan çok görkemli ve her zaman önünden geçerken etkilendiğim bir yer. İçerisi nasıl mimarisi nasıl onu merak ediyorum" diye konuştu.

SIRA YOLDAN BAŞLADI

Hakan Tunç da "1 buçuk saattir bekliyoruz. Aşağı ana yoldan başladı sıra. Hep kapısına kadar gelip fotoğraflarını çektik. Onun dışında içeriye girememiştik. İlginç şeyler görürsek alacağız yoksa fotoğraf çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kermesteki satıcılardan Madlen Kapu da "Hepsi el emeği el örgüsü işlerim var. Ziyaretçilere sunmaya geldik. İlgi güzel kalabalık bayağı. Girmekte de zorlanıyorlarmış" dedi.