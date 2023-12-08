Marmaray ek seferlerle 392 bin yolcu daha taşıdı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray'ın yetiştiğini belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı" dedi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde İstanbul’u etkisi altına alan sisli hava durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini anımsattı. Söz konusu olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi sonucu boğazdan geçmek isteyen yolcuların Marmaray’a yöneldiğini işaret eden Uraloğlu, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz geçişlerinde Marmaray’ı kullanmak isteyen vatandaşlar için, TCDD Taşımacılık tarafından ek seferler koyuldu” ifadelerini kullandı.

MARMARAY’DA EK TREN SEFERLERİYLE 392 BİN YOLCU DAHA TAŞINDI

Bakan Uraloğlu, “Marmaray’ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferlerine ek, ilave tren seferleriyle birlikte 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray’da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul’un toplu ulaşımına çözüm üretildi.” açıklamasında bulundu.

MARMARAY, 10 YILDA 1 MİLYARDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI

Uraloğlu, metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray’da Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatarak, “Mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray’da, bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcu seyahat etti. Günlük yolcu rakamları 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

LONDRA’DAN PEKİN’E DEMİRYOLU İLE KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Marmaray’ın Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkânı da sunduğunu da hatırlatan Uraloğlu, sadece yolcu değil yük taşımacılığının da yapıldığını vurguladı. Uraloğlu şunları kaydetti:

“Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz olarak yürütülüyor. Marmaray’ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray’dan geçiş yaparak Halkalı’ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor.”