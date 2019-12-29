Maçtan dakikalar
4. dakikada Volkan Şen’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rassoul’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
17. dakikada Aosman’ın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Gladky’nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yapılan vuruşta top kaleci Alperen Uysal’dan döndü. Dönen topu takip eden Tayyip Talha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eslem Öztürk’ün plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş’un müdahalesi ile direkten oyun alanına geri döndü.
67. dakikada Carayol’un sağ kanattan içeri çevirdiği topa arka direkte Volkan’ın kontrol ederek yapığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal kornere çeldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan , Hüsnü Emre Çelimli , Sezgin Çınar
İstanbulspor: Alperen Uysal , Oğuzhan Berber , Etoga , Wellington , Tuncer Duhan Aksu , Cajic , Eslem Öztürk (Berkay Görmez dk. 85 ?),Muhammed Enes Durmuş (Oğuzhan Akgün dk. 72 ),Ali Dere (Kağan Miray Bağış dk. 82 ?),Onur Ergün , Papa
Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Allahyar, Yunus Emre Yalçın, Ali Aytemur, Zafer Şensoy, Berkay Görmez
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt , Adil Demirbağ , Rassoul , Tayyip Talha Sanuç , Emre Nefiz , Sinan Kurt , Hamidou Traore , Kosecki (Carayol dk. 44 ),Aosman , Volkan Şen (Berk Yıldız dk. 73 ),Gladky (Samed Ali Kaya dk. 86 ?)
Yedekler: Emrullah Şalk, Barış Turan, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Yusuf Emre Alyaprak
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Goller: Gladky (dk. 17),Tayyip Talha Sanuç (dk. 33) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Etoga, Eslem Öztürk, Onur Ergün (İstanbulspor),Carayol, Aosman (Adana Demirspor)
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