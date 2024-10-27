İstanbulspor: 1 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Daniel Avramovski'nin golleriyle kazanan Boluspor, puanını 15'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Boluspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 16. dakikalarda Daniel Avramovski attı. Ev sahibinin tek golünü ise 29. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 15'e yükseltirken, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.