İstanbulspor: 1 - Van Spor FK: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Van Spor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Ivan Cedric'in golleriyle 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Van Spor FK, puanını 24'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Van Spor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24,47 ve 82. dakikalarda Ivan Cedric attı. Ev sahibinin tek golünü ise 38. dakikada Mario Krstovski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Van Spor FK, puanını 24'e çıkardı. İstanbulspor ise 21 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Van Spor FK, Hatayspor'u ağırlayacak.