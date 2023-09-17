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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor - Başakşehir: 0-2 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor - Başakşehir: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Sezona 3'te 0'la başlayan RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Pelkas ve Figueiredo kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:18
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        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

        Yeni hocası Çağdaş Atan'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertliler, bu sezon ilk kez kazandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

        45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.

        45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.

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        52. dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'den sekti, altıpas önünde topu kontrol eden Aleksic, arka direkteki Pelkas'a havadan gönderdiği topu Yunan futbolcu kafa ile boş kaleye gönderdi: 0-1.

        72. dakikada konuk ekip net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Piatek yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        76. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahsına giren Dennis, Piatek'e pasını verdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Piatek'in dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        90. dakikada İstanbulspor beraberlik şansını kullanamadı. Cemali'nin hatalı geri pasını kapan Emir Kaan Gültekin, kaleci Volkan'ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan'ın ayaklarından topu aldı.

        90. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Dubois'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo'nun ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın

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        İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Rroca, Ndao (Dk. 67 Wanga), Ethemi, Jackson (Dk. 87 Kubilay Köylü), İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin)

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev (Dk. 89 Onur Ergün), Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 68 Dubois), Pelkas (Dk. 79 Figueiredo), Deniz Türüç (Dk. 68 Dennis), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 89 Keny)

        Goller: Dk. 52 Pelkas, Dk. 90 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Loshaj, Dk. 57 Ethemi, Dk. 88 Vefa Temel, Dk. 90+4 Duhaney (İstanbulspor)

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