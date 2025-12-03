Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İstanbulspor kupada Sarıyer'i 6 golle mağlup etti! - Futbol Haberleri

        İstanbulspor kupada Sarıyer'i 6 golle mağlup etti!

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İstanbulspor, Sarıyer'i 6-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor gol oldu yağdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu maçında İstanbulspor, sahasında Sarıyer'i konuk etti.

        Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.

        İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Faruk Duymaz (3), Mendy Mamadou, Mario Krstovski ve Mustafa Sol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"