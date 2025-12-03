İstanbulspor kupada Sarıyer'i 6 golle mağlup etti!
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İstanbulspor, Sarıyer'i 6-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Giriş: 03.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:36
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu maçında İstanbulspor, sahasında Sarıyer'i konuk etti.
Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazanarak Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Faruk Duymaz (3), Mendy Mamadou, Mario Krstovski ve Mustafa Sol kaydetti.
