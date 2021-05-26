İstanbul Sanayi Odası (İSO),“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında da Tüpraş, 58,6 milyar TL’lik üretimden net satış rakamıyla zirvede yer aldı. 500 dev şirketin üretimden satışları 2020 yılında 1 trilyon 22 milyar TL’den 1 trilyon 179 milyar TL’ye yükselerek yüzde 15,3 oranında arttı. Büyüme performansı, 2018’deki yüzde 34,5 ve 2019’daki yüzde 16,4’lük artışlar ile karşılaştırıldığında yavaşladı.

2018'DE 18'İNCİ SIRADAYDI

İSO 500'de dikkat çeken bir detay da 5'inci sırada yer alan şirketin ismini gizlemesi oldu. Araştırmaya göre aynı şirket geçen yıl 5'inci olmuştu. 2018 ile 2019 rakamları karşılaştırıldığında ise 2018'de 18'inci sırada olan İstanbul Altın Rafinerisi'nin isminin listede olmadığı görülüyor. Altın fiyatlarının hem dolar hem Türk Lirası bazında rekorlar kırdığı yılda faaliyet alanı altın olan şirketin sıralamada olmaması yadırgandı.

Yaptığımız araştırmalar ismini gizleyen şirketin İstanbul Altın Rafinerisi olduğuna işaret etti. Açıklanan verilere bakıldığında ismini gizleyen şirket İstanbul merkezli. Bu veri de çoğunluğu Ankara'da bulunan kamunun dev şirketlerini devre dışı bırakıyor. Rakamlardan yola çıkarak elde edilen tutarlara göre İstanbul Altın Rafinerisi, geçen yıl 24 ile 30 milyar lira arasında ciro yaptı.

Ayrıca 500 dev incelendiğinde 19'uncu sıradan listeye ilk kez giren Gram Altın Pazarlama şirketi ve 43'üncü sırada yine altın rafinerisi işi yapan Nadir Metal'i görüyoruz. Türkiye'nin en büyük altın rafinerisi şirketi olan İstanbul Altın Rafinerisi'nin özellikle altın fiyatının yükselmesi ve Türk vatandaşlarının da altın birikimlerini 2020'de artırmasına rağmen listeye girememesi çok zor bir ihtimal olarak beliriyor. Ancak aynı zamanda Gram Altın Pazarlama'da da ortaklığı bulunan İstanbul Altın Rafinerisi ortaklarının ismini neden sakladığı bilinmiyor.

ALTIN FİYATI YÜZDE 56 YÜKSELDİ

İstanbul Altın Rafinerisi ve altın işi yapan diğer şirketlerin cirosunu artıran iki gelişme oldu. Bunlardan ilki altın fiyatları. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2020 başında 1.568 dolarken yüzde 18 artış ile 1.848 dolara çıktı. Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı nedeniyle gram altın fiyatı ise 291 liradan yüzde 56'lık artış ile 454 liraya ulaştı. Diğer yandan altın fiyatının yükseleceği beklentisi ile hem fiziki altın alan hem de altın hesaplarına yönelen vatandaş nedeniyle Türkiye'nin altın ithalatı 11,2 milyar dolardan 25,2 milyar dolara ulaştı. Bireysel yatırımcıların altın hesapları 90 milyar liradan 280 milyar liraya (Yaklaşık 33.3 milyar dolar) tırmandı. Altın hesaplarının karşılığında bankalar külçe altın tutuyorlar. Yani altın hesaplarının artması altın ithalatını gerektiriyor. Rafineriler külçe altını alıp işleyip piyasaya verdiği için ithalatı yapan şirketler de bunlar. Dolayısıyla ithalat artınca rafinerilerin ciroları da aynı oranda yükseliyor.