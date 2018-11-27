İşte Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın oğulları Hamza Arda'nın odası

Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın oğulları Hamza Arda, 25 Ekim’de İstanbul’daki özel bir hastanede dünyaya geldi. Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, Hamza Arda’nın odasının fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı