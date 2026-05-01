        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise Freiburg'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 00:09 Güncelleme:
        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.

        İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

        Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

        Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

        Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Final-Four kapısını araladı!
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
