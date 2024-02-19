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        Haberler Spor Futbol İşte Bayern Münih'in teknik direktör adayları - Futbol Haberleri

        İşte Bayern Münih'in teknik direktör adayları

        Bayern Münih'te peş peşe alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Tuchel ile yol ayrımına gelindi. Alman hoca ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, koltuğu için adaylar da gündeme gelmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:40
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        İşte Bayern Münih'in teknik direktör adayları
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        Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmayı planlayan Bayern Münih'te teknik adamlık koltuğu için öne çıkan isim belli oldu.

        Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Bayern Münih'te yönetimin Tuchel sonrası göreve Zinedine Zidane'ı getirmek istediği yer aldı. Alman devinin teklifine, Fransız çalıştırıcının ne cevap vereceği bilinmezken, Bayern Münih'in imzayı attırmak için ısrarcı olacağı belirtiliyor.

        Öte yandan The Athletic'te yer alan habere göre ise Bayern Münih, Hansi Flick ve Xabi Alonso ile de yakından ilgileniyor. Alman devinin, Alonso'yu ikna etmesi zor görülürken, Flick'in ise başarızı Almanya Milli Takım macerası kafalarda soru işareti yaratıyor.

        Sezon sonunda Jürgen Klopp ile yollarını ayıracak olan Liverpool'un da teknik direktörlük görevi için belirlediği ilk isim Xabi Alonso konumunda. Öte yandan Bayer Leverkusen yönetimi de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı ve Xabi Alonso'yu takımın başında tutmayı hedefliyor.

        Xabi Alonso'nun Leverkusen'i, bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 28 galibiyet 4 beraberlik elde etti henüz mağlup olmadı.

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