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İşte Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 27. kez verildi. Salgın nedeniyle 13 Mart'a ertelenen ödül gecesi BAFTA ile aynı gün gerçekleşti. İşte kazananlar!

İşte Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar
HABERTURK.COM

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 27. kez sahiplerini buldu. Covid-19 pandemisi ile ilgili endişeler nedeniyle iki ay ertelenen tören, The CW ve TBS'de eşzamanlı olarak yayınlandı.

Ödül töreni, BAFTA ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Londra ve Los Angeles'ta canlı yayına ev sahipliği yaptı. Geceye sinema dalında The Power of the Dog filmi damga vururken, televizyonda Ted Lasso ve Succession yapımları öne çıktı. İşte Taye Diggs ve Nicole Byer sunduğu Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kazananlar!

'The Power of the Dog'un y&ouml;netmeni Jane Campion
'The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion

SİNEMA

En İyi Film
The Power of the Dog

En İyi Erkek Oyuncu
Will Smith – King Richard

En İyi Kadın Oyuncu
Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Troy Kotsur – CODA

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Ariana DeBose – West Side Story

En İyi Genç Oyuncu
Jude Hill – Belfast

En İyi Kadro
Belfast

En İyi Yönetmen
Jane Campion – The Power of the Dog

En İyi Orijinal Senaryo
Kenneth Branagh – Belfast

En İyi Uyarlama Senaryo
Jane Campion – The Power of the Dog

En İyi Sinematografi
Ari Wegner – The Power of the Dog

En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune

En İyi Kurgu
Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story

En İyi Kostüm Tasarımı
Jenny Beavan – Cruella

En İyi Saç ve Makyaj
The Eyes of Tammy Faye

En İyi Görsel Efekt
Dune

En İyi Animasyon Film
The Mitchells vs the Machines

En İyi Komedi Filmi
Licorice Pizza

Yabancı Dildeki En İyi Film
Drive My Car

En İyi Şarkı
No Time to Die – No Time to Die

En İyi Film Müziği
Hans Zimmer – Dune

TELEVİZYON

En İyi Drama
Succession (HBO)

Succession
Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Sarah Snook – Succession (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Kieran Culkin – Succession (HBO)

Succession dizisi ekibi
Succession dizisi ekibi

En İyi Komedi
Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Jean Smart – Hacks (HBO Max)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

En İyi Limitli Dizi
Mare of Easttown (HBO)

En İyi TV Filmi
Oslo (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

En İyi Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

En İyi Yabancı Dilde Dizi
Squid Game (Netflix)

En İyi Animasyon
What If…? (Disney+)

En İyi Talk Show
Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

En İyi Komedi - Özel
Bo Burnham: Inside (Netflix)

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