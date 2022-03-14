Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 27. kez sahiplerini buldu. Covid-19 pandemisi ile ilgili endişeler nedeniyle iki ay ertelenen tören, The CW ve TBS'de eşzamanlı olarak yayınlandı.
Ödül töreni, BAFTA ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Londra ve Los Angeles'ta canlı yayına ev sahipliği yaptı. Geceye sinema dalında The Power of the Dog filmi damga vururken, televizyonda Ted Lasso ve Succession yapımları öne çıktı. İşte Taye Diggs ve Nicole Byer sunduğu Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kazananlar!
SİNEMA
En İyi Film
The Power of the Dog
En İyi Erkek Oyuncu
Will Smith – King Richard
En İyi Kadın Oyuncu
Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Troy Kotsur – CODA
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Ariana DeBose – West Side Story
En İyi Genç Oyuncu
Jude Hill – Belfast
En İyi Kadro
Belfast
En İyi Yönetmen
Jane Campion – The Power of the Dog
En İyi Orijinal Senaryo
Kenneth Branagh – Belfast
En İyi Uyarlama Senaryo
Jane Campion – The Power of the Dog
En İyi Sinematografi
Ari Wegner – The Power of the Dog
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune
En İyi Kurgu
Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story
En İyi Kostüm Tasarımı
Jenny Beavan – Cruella
En İyi Saç ve Makyaj
The Eyes of Tammy Faye
En İyi Görsel Efekt
Dune
En İyi Animasyon Film
The Mitchells vs the Machines
En İyi Komedi Filmi
Licorice Pizza
Yabancı Dildeki En İyi Film
Drive My Car
En İyi Şarkı
No Time to Die – No Time to Die
En İyi Film Müziği
Hans Zimmer – Dune
TELEVİZYON
En İyi Drama
Succession (HBO)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Sarah Snook – Succession (HBO)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Kieran Culkin – Succession (HBO)
En İyi Komedi
Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Jean Smart – Hacks (HBO Max)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)
En İyi Limitli Dizi
Mare of Easttown (HBO)
En İyi TV Filmi
Oslo (HBO)
En İyi Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Michael Keaton – Dopesick (Hulu)
En İyi Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Limitli Dizi ya da TV Filmi)
Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)
En İyi Yabancı Dilde Dizi
Squid Game (Netflix)
En İyi Animasyon
What If…? (Disney+)
En İyi Talk Show
Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
En İyi Komedi - Özel
Bo Burnham: Inside (Netflix)
YORUMLAR