Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde görevlerini tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eksikliğinde çeşitli sorunlarla karşılaşırız. Vücudumuz için hayati önem taşıyan minerallerden biri olan demir, kandaki oksijen taşıyıp hemoglobinin yapısına kattığı ve hücrelerimizi oksijen buluşturduğu için bu sistem içinde kral koltuğunda oturur.

Demir eksikliği ile mücadele ettiğimizde vücudumuzun enerji üretimi yavaşlar, bağışıklık sistemimiz zayıflar ve beyin fonksiyonları zor çalışır. Yani vücudumuzun demiri kullanabilmesi gerçekten önemli. Maalesef vücudumuz demiri kendi başına üretemiyor. Yani demiri besinlerden ve gerekirse takviye olarak almamız lazım.

REKLAM

Demir eksikliğini gidermek için beslenme programımızı demirden zengin gıdalarla düzenlesek de demir emilimini engelleyecek hatalar yapıyorsak yediklerimizden faydalanmamız zorlaşıyor. Hatta bir anlamda o kadar demir zengini besini boşu boşuna yiyoruz bile denebilir! Oysa demir emilimine engel olan kritik bilgilere sahip olursak hem demir oranımızı hızla yükseltebilir hem de demir eksikliğine bağlı aksaklıklardan hızlıca kurtulabiliriz.

Demirden zengin gıdaları tüketirken hem demir emilimini engelleyecek hatalardan kaçınmak için hem de demir emilimini artırmaya yarayacak püf noktaları için gelin detaylıca bir inceleme yapalım.

DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLEYEN HATALAR NEDİR? Bazı yiyecekler vücuttaki demirin emilimini önleyici etkiye sahiptir. Kepekli gıdalar, yer fıstığı ya da soya gibi yağlı tohumlar, kahve ve çay, kazein proteini içerek gıdalar, kalsiyum tuzları demir emilimini engelleyen besinlerdir. REKLAM Demir eksikliği ile mücadele ederken listenizde bu besinleri minimuma indirmeyi ya da hiç değilse bu besinleri demirden zengin besinlerle bir arada tüketmemeyi deneyebilirsiniz. Örneğin, demirden zengin bir yiyecek yemeden 1 saat önce ve yedikten 1 saat sonrasını kapsayacak şekilde çay, kahve tüketmemek demir emilimi için oldukça önemlidir. Farkında olmadan yaptığımız hatalar var. Örneğin, demir zengini olarak bildiğimiz ıspanaktan güzel bir yemek yaptınız. Eğer bu güzelim demir deposunun üzerine yoğurt koyarsanız, yoğurt kalsiyum zengini gıdalardan biri olduğu için ıspanaktaki demirden faydalanma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz. Aynı şekilde güzel bir parça demir zengini kırmızı etin yanında yediğiniz yoğurt, içtiğiniz ayran da demir emilimini engeller. Süt ürünlerini ve kalsiyum zengini besinleri demir içeren gıdalarla beraber tüketmemeli ve arasına 1-2 saat zaman koymalısınız.