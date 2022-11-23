İşte depremin ürkütücü sesi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İşte depremin ürkütücü sesi!
ABONE OL

Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi

Birçok kentte de hissedilen Düzce depreminde yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. 5.9 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi kaydedildi. İşte ürküten o ses...

İşte depremin ürkütücü sesi!
İşte depremin ürkütücü sesi!
0:00 / 0:00
DHA

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bir çok ilde hissedilen deprem Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi.

Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen 6 moment büyüklüğündeki depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 km uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan depremin kısa sürede enerji boşalttığı bu da pik ivmeleri üretmediğini için hasarın daha az olmasını sağlıyor.” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Elif Sinan davasında karar | Bakan Yanık da duruşmaya katıldı!
GÜNDEM Bakan Yanık da duruşmaya katıldı! Elif'in davasında ...
Motosiklette yatar halde seyreden çocuğa ceza
GÜNDEM Motosiklette yatar halde seyreden çocuğa ceza
Eskişehir'de 15 yaşındaki baldıza cinsel istismar iddiasında ceza belli oldu - Güncel haberler
GÜNDEM 15 yaşındaki baldıza cinsel istismar iddiasında ceza ...
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı
GÜNDEM Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil ...
Son dakika: Hablemitoğlu iddianamesinde Levent Göktaş hakkında ikinci suikast şüphesi
GÜNDEM Levent Göktaş hakkında ikinci suikast şüphesi
Son dakika: İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu! Vapur seferleri iptal mi edildi?
GÜNDEM İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu
3 gün sonra arazide ölü bulundu
GÜNDEM 3 gün sonra arazide cansız bedeni bulundu
DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il deprem toplanma alanları nereden ve nasıl öğrenilir?
GÜNDEM Deprem toplanma alanları sorgulama
Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım 2022 AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEM Son depremler listesi
17 yaşındaki genç inşaat alanında ölü bulundu
GÜNDEM 17 yaşındaki genç ölü bulundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.