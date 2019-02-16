İşte dünyanın en çok güven veren arabaları

Giriş: 16.02.2019 - 12:08 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

ABD merkezli araştırma şirketi JDPower, her yıl olağan olarak yayımladığı araç güvenilirlik raporunu yayımladı. 32 bin 952 sürücünün 2016 model araçlardaki 3 yıllık deneyimine göre oluşturulan liste şöyle

  • 1İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    JD Power sürücü deneyimlerine göre en güven verene otomobil markalarını belirledi. 

  • 2İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    32 bin 952 sürücünün 2016 model araçlardaki 3 yıllık deneyimine göre oluşturulan listede 8 temel kategori araçtaki problem 177 spesifik başlıkta tanımlandı.

  • 3İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    Motor, şanzıman, mekanik kontrol, ısınma ve soğuma, eğlence, navigasyon vb. pek çok unsurun değerlendirildiği araştırmaya göre markaların her 100 araçta kaç kez sorun çıkardığı hesaplandı. 

  • 4İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    Rapor edilen sorunlar yüzde 4 oranında azalırken, zirvenin sahibi 8. sene üstüste değişmedi. Nissan, Chevrolet, Ford, Jeep büyük aşama kaydederken; Volvo ve Land Rover ise geçen seneki performansını arattı.

  • 5İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    İşte sonuçlar:

  • 6İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    FIAT - 249 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 298)

  • 7İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    LAND ROVER - 221 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 178)

  • 8İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    VOLVO - 204 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 154)

  • 9İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    DODGE - 178  PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 187)

  • 10İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    RAM -  171 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 183)

  • 11İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    ACURA - 171 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 167)

  • 12İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    JAGUAR -  168 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 144)

  • 13İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    JEEP - 167  PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 209)

  • 14İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    14|36

    CADILLAC - 166 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 152)

  • 15İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    GMC - 161 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 151)

  • 16İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    MAZDA -  159 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 166)

  • 17İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    17|36

    MITSUBISHI -  158 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 182)

  • 18İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    LINCOLN -  147  PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 150)

  • 19İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    19|36

    HONDA -  146 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 143)

  • 20İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    FORD -  146 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 183)

  • 21İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    CHRYSLER -  146 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 159)

  • 22İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    22|36

    NISSAN -  137 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 170)

  • 23İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    23|36

    SUBARU -  136  PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 164)

  • 24İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    24|36

    MERCEDES -  134  PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 131)

  • 25İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    VOLKSWAGEN -  131 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 164)

  • 26İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    26|36

    INFINITY - 128 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 203)

  • 27İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    KIA -  126 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 148)

  • 28İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    28|36

    HYUNDAI -  124 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 133)

  • 29İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    29|36

    AUDI -  124 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 153)

  • 30İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
    30|36

    BMW - 122 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 139)

  • 31İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    MINI -  119 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 150)

  • 32İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    BUICK -  118 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 126)

  • 33İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    CHEVROLET -  115 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 142)

  • 34İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    TOYOTA -  108 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 123)

  • 35İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    PORSCHE -  108 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 110)

  • 36İşte dünyanın en çok güven veren arabaları
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    LEXUS - 106 PROBLEM

    (GEÇEN SENE: 110)

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