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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray ve Tottenham'da forma giyen futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray ve Tottenham'da forma giyen futbolcular!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez daha önce Tottenham forması giyerken, bu zamana kadar iki takımda forma giymiş oyuncular da merak edilmeye başlandı. İşte G.Saray ve Tottenham formalarını terleten o futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:00
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        1

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın formasını giyen futbolcuları sizler için derledik...

        2

        DAVINSON SANCHEZ

        3

        SERGE AURIER

        4

        GIOVANI DOS SANTOS

        5

        TANGUY NDOMBELE

        6

        DEANDRE YEDLIN

        7

        CARLOS VINICIUS

        8

        GHEORGHE POPESCU

        9

        BRAD FRIEDEL

        10

        GEDSON FERNANDES

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