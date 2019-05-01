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İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!

Giriş: 01.05.2019 - 12:06 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Game Of Thrones dizisinde The Mountain (Dağ) karakterine hayat veren İzlandalı oyuncu Hafthor Julius Bjornsson ile Kelsey Henson geçtiğimiz yıl evlenmişti. Game of Thrones'un 8. sezonunun başlamasıyla çiftin arasındaki boy farkı tekrar gündeme geldi

  • 1İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    İsmini ilk olarak tüm dünyada büyük izleyici kitlesine ulaşan Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı The Mountain (Dağ) karakteriyle duyduğumuz İzlanda asıllı oyuncu Hafthor Julius Bjornsson ile model Kelsey Hanson geçtiğimiz yıl evlendi. 

     

  • 2İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    Dizinin final sezonunu gelmesiyle çiftin arasındaki boy farkı tekrar gündeme geldi. 

     

  • 3İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    Dizide iri cüssesiyle Lena Headey'in hayat verdiği Cersei Lannister'ın koruyuculuğunu yapan Hafthor Julius Bjornsson'un eşi 1990 yılı doğumlu.

  • 4İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    Kanadalı modelin boyu ise 1,58 metre. 53 kilo olan Kelsey Hanson, modelliğin yanında fitness ile uğraşıyor.

  • 5İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    Çiftin arasında yaklaşık yarım metre boy farkı var. Boyu 2,06 metre, kilosu ise 193 olan Hafthor Julius Bjornsson, geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü adamı unvanını kazanmıştı.

  • 6İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    Filipinler'de düzenlenen 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışması iki gün boyunca sürmüştü. Ünlü oyuncu kaya taşıma, halter kaldırma, kamyon taşıma gibi yarışlara girmişti.

     

  • 7İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    30 yaşındaki oyuncu iki gün boyunca tüm kategorilerden toplamda kendisini zirveye taşıyacak kadar puan elde etmeyi başarmıştı.

     

  • 8İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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    Peki siz çiftin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • 9İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 11İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 12İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 13İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 14İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 15İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 16İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 17İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 18İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 19İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 20İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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  • 21İşte Game of Thrones'un Dağ'ı Hafthor Julius Bjornsson'ın eşi Kelsey Hanson!
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