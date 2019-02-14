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Partiler adaylarını sahaya erken sürmelerinin yararını gördü.
Her iki ittifak da kamuoyu yoklamaları sonucu kaybetme riski bulunan illerde adaylarını çekip, yerine yenisini koyarken, birlikte olmaları halinde kazanma şansı gördükleri illerde de ittifaka yöneldi.
AK Parti’den Mehmet Özhaseki, MHP’den de Sadir Durmaz’ın dün yaptıkları görüşmede yeni ittifak alanları masaya yatırıldı ve hangi illerde aday değişimine gidileceği konusu ele alındı.
Bu kapsamda Çanakkale, Edirne, Bilecik’te MHP adayının geri çekilip, AK Parti adayı ile yola devam konusunda görüş birliğine varıldı.
Aktarıldığına göre MHP, Bilecik ile birlikte büyük ilçeler Bozüyük ve Pazar’da da adayını çekecek; buna karşın AK Parti de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek.
Kars ve Iğdır’da ise AK Parti’nin aday göstermeyip, MHP adayı ile yola devam edilmesi planlanıyor.
Bununla birlikte, Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari ve Şırnak ile bunların ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek, güçlü olan partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor.
Yeni kamuoyu yoklamaları yaptırarak bu hafta sonuna kadar karara bağlanması konusunda da uzlaşma sağlandı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin 18 Şubat Pazartesi günü listelerin YSK’ya teslim edilmesinden önce bir araya gelmesi de muhtemel…
CHP-İYİ PARTİ’DE ÜÇ YENİ İL
CHP- İYİ Parti’de de benzer bir süreç yaşanıyor…
İki partinin kurmayları dün itibarıyla Amasya, Sivas ve Niğde’de uzlaşıyı tamamladı…
Bu kapsamda İYİ Parti Amasya ve Sivas’ta aday göstermeyecek, YSK’ya sunduğu listede bu illeri boş bırakacak; her iki ilde CHP adayına destek verecek.
Niğde’de ise CHP adayını geri çekip, YSK listesinde göstermeyecek ve İYİ Parti’yi destekleyecek.
CHP-İYİ Parti’nin daha önce 51 yerde sağladıkları ittifakı 10 ilde daha hayata geçirmekte kararlı oldukları ve sayının 60’a yaklaşma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
İSYAN VAR
Açıklanmış ve sahaya çıkıp afiş ve pankartlarını sergilemiş adayların geri çekilmesi, aday gösterilmeme kararı da yeni bir sıkıntıyı hortlattı.
Adaylığı açıklanıp, şimdi geri çekilmesi istenen kişiler itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek tepki gösterirken, bazı yerlerde de adaylıktan çekilme yerine, bağımsız olarak devam etme yönünde eğilim baş gösterdiği, genel merkez yöneticilerinin bu durumu yatıştırmak için çaba gösterdiği de gelen haberler arasında…
Ayrıca adayın geri çekilmesinin bir seçim bölgesinde “kaybedecekler” algısını yaratmasının etkisi de hesaba katılıyor.
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