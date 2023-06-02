SOL GÖZÜ BİR YARASA KADAR AZ GÖRÜYOR

Depp "Asla düzgün bir görüşüm olmadı, her şey çok ama çok bulanık" diyor. Deep uzun zamandır Hollywood'un en büyük ve en tuhaf yıldızlarından birisi olmuştur. Johnny Depp'in yaşadığı durum "anizometropi" olarak geçiyor ve doğuştan geliyor.