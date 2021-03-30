Sizinki kaç GB? 0:00 / 0:00

Koronavirüs pandemisi ile geçen 2020 yılında Türkiye’nin toplam internet trafiği yüzde 58’i aşan oranında arttı. Mobilde kullanıcı başına aylık ortalama 10 GB’yi bulan internet kullanımı sabit genişbantta ise 177 GB’yi aştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2020 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre 2019 yılının 4. çeyreğinde 119.3 GB olan abone başına aylık ortalama sabit genişbant internet kullanımı, 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 49’luk artışla 177.6 GB’ye yükseldi. Son bir yılda abone başına aylık ortalama kullanım 58.3 GB arttı.

SABİTTE 177.6 GB, MOBİLDE 9.9 GB

Mobil genişbantta ise bu rakam yüzde 37.5’lik artışla 7.2 GB’den 9.9 GB’ye çıktı. 4.5G abonelerinin aylık ortalama data kullanımı ise 11.6 GB olarak gerçekleşti.

TOPLAM TRAFİĞİN YÜZDE 19'U MOBİLDEN

Türkiye’nin 2020 yılı genelindeki toplam genişbant internet data trafiği ise 2019 yılına göre yüzde 58 artışla 22.8 milyon TByte’tan 36.1 milyon TByte’a yükseldi.

Toplam mobil genişbant internet trafiği yüzde 56’lık artışla 6.7 milyon TByte’a, toplam sabit genişbant internet trafiği de yüzde 59’luk artışla 29.4 milyon TByte’a ulaştı. 2020’de Türkiye’nin internet data trafiğinin yaklaşık yüzde 19’u mobilden, yüzde 81’i sabit genişbanttan geldi.

Sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına bakıldığında ise 2020 yılı dördüncü çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yüzde 33.9 ile en yüksek oranının 10-16 Mbps arasındaki hızda bağlantı sunan paketleri kullandığı görüldü.

50 MBPS'Yİ GEÇENLER YÜZDE 10 BİLE DEĞİL

Rapora göre Türkiye’deki sabit genişbant abonelerin yüzde 20.7’si 16-24 Mbps, yüzde 15.4’ü 4-10 Mbps, yüzde 15.2’si 24-35 Mbps, yüzde 6.2’si 35-50 Mbps, yüzde 4.4’ü 50-100 Mbps arasındaki hızları sunan internet paketlerini kullanıyor.

Bu rakamlara göre Türkiye’deki sabit internet abonelerinin yüzde 91’lik bir kesimi 50 Mbps’nin altındaki internet paketlerini kullanıyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de 50 Mbps ve üzeri hızları görebilen sabit internet abonelerinin oranı yüzde 9’u bile zor buluyor.

MOBİLDE GELİRİN YÜZDE 82'Sİ 'DATA'DAN GELDİ

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türkiye'deki kullanıcıların artan veri tüketimi mobil operatörlerin gelir rakamlarında da kendine yer buldu. 2019 yılında mobil işletmecilerin toplam gelirlerinde yüzde 73.8 olan data gerlirlerini payı, 2020'de yüzde 81.8'e kadar çıktı.

Bu oran Türk Telekom'un mobil şirketi TT Mobil'de yüzde 43.3 iken, Vodafone'da yüzde 83.3, Turkcell'de ise yüzde 86.9'a kadar yükseldi.