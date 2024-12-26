İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri!
AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.
Eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Kadınlar:
Fenerbahçe Opet-Bahçelievler Belediyespor
Türk Hava Yolları-Beşiktaş
Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru
VakıfBank-Galatasaray Daikin
Erkekler:
Halkbank-Altekma
Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor
Fenerbahçe Medicana- Spor Toto
Ziraat Bankkart-Arkas Spor