SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise 6 aylık enflasyon farkı + yüzde 6 oranında zam yapılacaktı. Kamu işçileri için imzalanan toplu iş sözleşmesiyle yılın ilk yarısı için en düşük kamu işçisinin ücreti 21.750 TL’ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını, böylece en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını açıkladı.

Memur maaş zammıyla ilgili kanun teklifinin bu hafta içinde TBMM’ye sunulması ve hızlıca yasalaştırılması bekleniyor.

YÜZDELİK ZAM + SEYYANEN ZAM

Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

En düşük memur maaşı olarak 15/1’deki hizmetli maaşı esas alınıyor. Bekâr, sendika üyesi 15/1’deki hizmetlinin mayıs ayı maaşı 10.464 TL düzeyinde bulunuyor. En düşük memur maaşı düzenlemesinin bekâr çalışan maaşı üzerinden yapıldığını ele aldığımızda önce 15 bin liraya çıkartabilmek için önce yüzde 45 oranında zam yapılması gerekiyor. Bunun üzerine de 6.900 TL seyyanen zam yapıldığında 22 bin liraya ulaşılacak.

Önce seyyanen zam, sonra yüzdelik zam yapılması durumunda ise 4.540 TL seyyanen zam yapılarak en düşük memur maaşı önce 15.000 liraya çıkartılacak. Bunun üzerine yüzde 47 oranında zam yapıldığında ise 22 bin liraya yükseltilecek.

Her iki seçenek de en düşük memur maaşına yüzde 110 oranında zam yapılması anlamına geliyor.

HERKESE AYNI YÜZDELİK VE SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarmada kullanılan yüzdelik oran ve seyyanen zammın tüm memurlara aynen uygulanması bekleniyor. Böylece, örneğin yüzde 45 zam + 6.900 TL seyyanen zam veya 4.500 TL seyyanen zam + yüzde 47 zam uygulandığında öğretmen (8/1) maaşı 13 bin liradan 25.6 bine, hemşire (8/1) maaşı 14.5 binden 27.7 bine, mühendis (8/1) maaşı 17.4 binden 32.1 bine yükselecek. Bu uygulama sonucu genel müdür maaşı ise 45.5 bin liradan 72.3 bin liraya çıkartılacak.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ MAKASI DARALACAK

Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

En düşük memur maaşı yüzde 110 oranında artarken, genel müdür maaşındaki artış yüzde 59-60 oranında kalacak. Makastaki daralma diğer memurlarda da yaşanacak. Söz konusu formüllerde öğretmen maaşı yüzde 97, hemşire maaşı yüzde 92, mühendis maaşı yüzde 85 oranında artacak.

ARTIŞ EMEKLİ MEMURLARA AYNEN YANSIYACAK MI?

Memur maaşlarına yapılacak yüzdelik artışlar emekli memurların aylıklarına da aynen yansıyacak. Seyyanen zamların emekli aylığına yansıyabilmesi için ise ya seyyanen artışın taban aylığında artış şeklinde yapılması ya da kanunda özel düzenleme yapılması gerekiyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.