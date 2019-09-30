Reflü hastalığı, mide içeriğinin mideden yemek borusuna doğru kaçması ile ortaya çıkan şikayetlerden oluşuyor. Tipik yakınmalar; midede ekşime, yanma, ağza acı su gelmesi, yenilen yemeklerin ağza geri gelmesi, göğüs gerisinde yanma şeklinde sıralanıyor. Nadiren öksürük, ses kısıklığı, ses yorgunluğu veya seste çatallanma gibi atipik (alışılmadık nadir görülen) reflü yakınmaları da ortaya çıkabiliyor; Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre toplumun yüzde 15-20’sini etkileyen reflü sıklığında son 20 yıl içinde bir artış gözleniyor. Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek, “Özellikle gelişmiş ülkelerde daha çok hazır gıda tüketilmesi, sedanter (hareketsiz) yaşam ve obezite bu artışın en önemli nedenleri arasında ” diyor.

REFLÜSÜ OLANLAR BU BESİNLERİ TÜKETMESİN!

Reflüde beslenme alışkanlıklarının önemli etkisi bulunuyor. Yakınmaların artmasına veya ortaya çıkmasına yol açan bir grup besin veya besin öğelerinin alımı, hastalığın tetiklenmesine ve yakınmaların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle aşağıdaki tip beslenmeden kaçınılması reflü tedavisinin en önemli basamaklarından birini oluşturuyor.

*Yoğun kahve ve çay tüketimi; Kafein ve tein içeren bu içecekler yemek borusu ile midenin birleştiği bölgedeki (halk arasında mide kapakçığı olarak bilinen bölge) kasların gevşemesine yol açarak reflüyü artırıyor.

*Asidik meyveler ve meyve suları; Özellikle portakal, greyfurt, ananas gibi ürünlerin az tüketilmesi gerekiyor.

*Domates ve türevi yiyecekler (salça); Reflü yakınmalarını artırıyor.

*Gazlı içecekler; Mide içindeki basıncı artırarak, mide içeriğinin yemek borusuna doğru reflü olmasını kolaylaştırıyor.

*Çikolata; Kakao ağacından elde edilen bir metilksantin türevi olduğu ve tıpkı kafein gibi davrandığı için reflünün artışına yol açıyor.

*Nane, soğan ve sarımsak; Mide – yemek borusu bileşkesindeki kasları (mide kapakçığı) gevşeterek, yiyecekler ve mide asidinin yemek borusuna doğru reflüsüne neden oluyorlar.

*Yağlı, bol baharatlı ve yağda kızartılmış yiyecekler; Hem mide kapakçığı diye bilinen kasları gevşeterek hem de ön hazım sonrası mide boşaltımının yavaşlamasına (mide ön hazmı tamamlayınca gıdaları oniki parmak bağırsağına doğru göndermektedir, mide boşaltımı yağlı ve baharatlı gıdalarda daha uzun süre alır) neden olarak reflüyü artırıyor.

*Pizza, şarküteri ürünler (sucuk, sosis, pastırma vs); Bu tür yiyecekler bol baharatlı ve yağlı olmaları nedeniyle reflüyü tetikliyor.

REFLÜDEN KORUYUCU DİYET

Sebzeler; Yağdan ve şekerden fakir besinler olup, mide asidini azaltıyorlar. Yeşil fasulye, kuşkonmaz, karnabahar, yeşil yapraklılar, patates ve salatalık tüketmek yarar sağlıyor.

Zencefil; Doğal anti-inflamatuvar özelliği olan bir besin olup özellikle reflüye bağlı yanma yakınmasını azaltıyor. Rendelenmiş veya dilimlenmiş şekilde taze tüketilebileceği gibi çay şeklinde de tüketilebiliyor.

Yulaf; İyi bir lif kaynağı olan yulafın kahvaltıda tüketimi mide asidini azaltıyor ve reflü yakınmalarını hafifletiyor.

Asidik olmayan meyveler; Muz, elma, armut, kavun gibi asidik olmayan meyvelerin reflü hastaları tarafından rahatça tüketilebileceği belirtiliyor.

Yağsız et ve tavuk, balık, hindi, deniz ürünleri; Bu besinlerin ızgara veya haşlama şeklinde tüketimi ile haşlanmış yumurta (özellikle de beyazı) reflü yakınmalarının azalmasına katkıda bulunduğu için serbestçe tüketilmeleri öneriliyor.

Zeytinyağı, susam yağı, ceviz ve keten tohumu yağları: Yağlar içinde daha iyi alternatifler olarak görülüp, margarinler gibi doymamış yağlara tercih edilmeleri gerekiyor.

REFLÜ HASTALARININ DİKKAT EDECEĞİ DİĞER NOKTALAR

*Küçük porsiyonlar halinde 3 öğün yemek yenilmeli ve gerektiğinde küçük ara öğünlerle beslenilmeli.

*Yemek sonrasında tok iken ilk 1 saat içinde ağır egzersiz yapılmamalı.

*Akşam yatmaya yakın büyük porsiyonlu bir öğün tüketilmemeli.

*Tüm yiyeceklerde pişirme yöntemi olarak kızartma veya kavurma tercih edilmemeli.

*Çok dar kıyafetler giyilmemeli ve çok sıkı kemer kullanılmamalı.

*Yüksek yastık ile yatılmalı ve mümkünse sol yan pozisyon tercih edilmeli.

*Sigara ve nargile gibi tütün içeren maddelerin tüketiminin reflü riskini artırdığı unutulmamalı.

*Obezitenin de reflü yakınmalarını artırıp reflü gelişimine neden olabileceği hatırlanmalı.