İşte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası oynanan maçlarla devam ederken, şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün daha da artıyor...

30. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ise bu haftayı BAY geçti. Alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray ile puan farkını 3'e düşürdü. Peki; iki takım kalan maçlarını kimlerle oynayacak?

İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... REKLAM GALATASARAY - 71 PUAN Sarı-kırmızılı takım kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Samsunspor (D) Bodrum FK (E) Eyüpspor (D) Sivasspor (E) Trabzonspor (D) Kayserispor (E) Göztepe (D) Başakşehir FK (E)