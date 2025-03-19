İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlar transfer çalışmaları için mekik dokuyor. Avrupa'da ve dünyada birçok yıldız ismin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...
Transfer dönemlerinde tüm dünyadaki takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çabaya girerken, önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veriyor.
Sezon sonunda birçok yıldız isim boşa düşerken, Avrupa'da kış transfer döneminden itibaren gelecek yıl için sözleşme imzalanabiliyor.
Ülkemizde de başta 4 Büyükler olmak üzere birçok takım, harcama limitine takılmamak ve bonservis ödememek için takımlarıyla sözleşmesi biten futbolculara yöneliyor.
İşte sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek yıldız futbolcular, mevkileri ve değerleri...
İlkay Gündoğan (Merkez orta saha) - Manchester City - 7 milyon Euro
Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 8 milyon Euro
Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro
Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro
Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 8 milyon Euro
Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro
Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 10 milyon Euro
Sead Kolasinac (Stoper) - Atalanta - 10 milyon Euro
Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 11 milyon Euro
Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro
Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro
Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro
Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro
Lionel Messi (Sağ kanat) - Inter Miami - 20 milyon Euro
Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro
Angel Gomes (On numara) - Lille - 25 milyon Euro
Kevin de Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro
Virgil van Dijk (Stoper) - Liverpool - 28 milyon Euro
Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro
Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro