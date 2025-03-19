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        Haberler Spor Futbol İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlar transfer çalışmaları için mekik dokuyor. Avrupa'da ve dünyada birçok yıldız ismin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:12
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        Transfer dönemlerinde tüm dünyadaki takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çabaya girerken, önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veriyor.

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        Sezon sonunda birçok yıldız isim boşa düşerken, Avrupa'da kış transfer döneminden itibaren gelecek yıl için sözleşme imzalanabiliyor.

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        Ülkemizde de başta 4 Büyükler olmak üzere birçok takım, harcama limitine takılmamak ve bonservis ödememek için takımlarıyla sözleşmesi biten futbolculara yöneliyor.

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        İşte sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek yıldız futbolcular, mevkileri ve değerleri...

        5

        İlkay Gündoğan (Merkez orta saha) - Manchester City - 7 milyon Euro

        6

        Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 8 milyon Euro

        7

        Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro

        8

        Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro

        9

        Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 8 milyon Euro

        10

        Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro

        11

        Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 10 milyon Euro

        12

        Sead Kolasinac (Stoper) - Atalanta - 10 milyon Euro

        13

        Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 11 milyon Euro

        14

        Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro

        15

        Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro

        16

        Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro

        17

        Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro

        18

        Lionel Messi (Sağ kanat) - Inter Miami - 20 milyon Euro

        19

        Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro

        20

        Angel Gomes (On numara) - Lille - 25 milyon Euro

        21

        Kevin de Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro

        22

        Virgil van Dijk (Stoper) - Liverpool - 28 milyon Euro

        23

        Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro

        24

        Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro

        25

        Leroy Sane (Sağ kanat) - Bayern Münih - 45 milyon Euro

        26

        Mohamed Salah (Sağ kanat) - Liverpool - 55 milyon Euro

        27

        Trent Alexander-Arnold (Sağ bek) - Liverpool - 70 milyon Euro

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