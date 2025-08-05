İşte Süper Lig'in en hızlı golcüleri!

Bu sezon 68 yaşına girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK'li futbolcu Muhammet Demir attı.

AA'nın Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, lig tarihinde atılan "en erken" goller yer alıyor.

2021-2022 sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, lig tarihinin de bilinen en erken golünü kaydetti.

Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.