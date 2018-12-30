Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İHA'da yer alan habere göre yağışların Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA VE SICAKLIK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı 1

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7

İZMİR: Parçalı bulutlu 10

BURSA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 7

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 10

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 14

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu 10

TRABZON: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

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