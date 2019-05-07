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İşte Türkiye'de en çok konuşulan Avengers karakterleri

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Marvel’ın Sinematik Evreni’nin beyaz perdede büyük ilgi gören ve “Avengers (Yenilmezler)” serisinin son filmi olan, “Avengers Endgame” sinemalardaki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. “Avengers Türkiye’de ne kadar konuşuldu?” başlıklı araştırmaya göre ilk haftasında Twitter’da 250 milyondan fazla etkileşim alan film hakkında en fazla kadınlar konuştu. İşte Twitter’da en çok konuşulan Avengers karakterleri...

Avengers karakterleri

Marvel’ın Sinematik Evreni’nin merakla beklenen filmi Avengers (Yenilmezler) serisinin 26 Nisan’da gösterime giren son filmi “Avengers Endgame”, sinema salonlarındaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü.

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital’in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum filmin sosyal medyadaki yansımalarını inceledi. “Avengers Türkiye’de ne kadar konuşuldu?” konulu araştırmaya göre serinin son filmi olan Avengers Endgame hakkında Türkiye’de 55 bin kişi, 60 binden fazla tweet attı.

Bu tweetler 164 milyon kişiye ulaşırken, 250 milyondan fazla da etkileşim aldı. 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de 1 milyon 318 bin kişi tarafından izlenen film hakkında yüzde 60.8’lik oran ile en fazla kadınlar konuştu.

Film karakterlerinden en fazla konuşulan isim ise 13 bin 651 tweet ile Robert DowneyJr’ın canlandırdığı “Iron Man” karakteri oldu.

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Iron Man’i 9 bin 719 tweet ile Josh Brolin’in hayat verdiği “Thanos” ve 6 bin 886 tweet ile de Chris Hemsworth’in canlandırdığı “Thor” takip etti. Sadece ABD’de bir haftada 452 milyon dolar hasılat elde eden filmin Türkiye’de en fazla konuşulduğu il sıralamasında ise yüzde 35.7’lik oran ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul’u yüzde 11.9 ile İzmir ve yüzde 9.6’lık oran ile de Bursa takip etti. 356 milyon dolar bütçe ile çekilen Avengers Endgame, tüm dünyada bir haftada 1.6 milyar dolarlık hasılat elde etmişti.

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