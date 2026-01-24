İşte Ufuk Özkan'a donör olan kişi

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

Ünlü oyuncuya, dün donör bulundu. Daha önce Ufuk Özkan'ın rol aldığı bir dizide, kamera arkasında çalışan bir kişinin donör olduğu belirtilmişti. O kişinin görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık, Özkan ile yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da dün yaptığı açıklamada; "Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonuçları sizinle paylaşacağız. Bu süreçte yanımızda olan, bizi hiçbir an yalnız hissettirmeyen herkese yürekten teşekkür ederiz. Ağabeyim Ufuk Özkan adına ve ailemiz adına sonsuz teşekkürler" demişti.