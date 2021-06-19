Sırbistanda yayın yapan Kurir'in haberine göre Fenerbahçe ile THY EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Zeljko Obradovic, basketbol oynadığı ve başantrenörlüğe başladığı Partizan'a döndü. Partizan ile geniş bir bütçe ile çalışmayacak olan tecrübeli çalıştırıcı 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz günlerde "NBA'e kesinlikle gitmem. NBA takımları Avrupa'dan gelen koçlara güvenmiyorlar. Bu kırılması zor bir döngü" açıklamasıyla basketbolun merkeziyle ilgili haberleri yalanlayan Obradovic, Partizan söylentilerini doğrulamış ve "Partizan yetkilileriyle sürekli iletişim içerisindeyim. Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbistan basketbolu için bu böyle" ifadelerini kullanmıştı.