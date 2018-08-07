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İsteğe bağlı sigorta nedir? Başvuru ve kapattırma işlemleri... (İsteğe bağlı kapanış dilekçesi)

İsteğe bağlı sigorta demek kısaca hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayan prim ödemesini kendi yapmak isteyenler için oluşturulmuş bir sigortalılık koludur. İsteğe bağlı olarak sigorta ödeyenler 4B (Bağkur) kapsamında değerlendirilir ve emeklilik şartları da 4B'ye göre değerlendirilir. Peki İsteğe bağlı sigorta başvurusunda nelere dikkat edilmeli ya da isteğe bağlı sigortayı kapattırma işlemi nasıl yapılır?

07.08.2018 - 01:20 | Güncelleme:

İsteğe bağlı sigorta başvurusunu koşullara uymak şartı ile her an yapabileceğiniz gibi isteğe bağlı sigortanızı kapattırma işlemini de aynı şekilde istediğiniz an yapabilirsiniz. Sadece çıkış yaparken işleyen günlerinizin prim tutarlarını ödemeniz gerekir. İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilir.Ancak 5 inci maddenin (g) bendine tabi olanlar ile ay içinde 30 günden az çalışanların isteğe bağlı sigortalılıkları (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NE ZAMAN BAŞLAR? BAŞVURU SÜRECİ...

İsteğe bağlı sigortalılık SGK'ya müracaat edilen gün başlar. Eğer başvurunuzu posta yolu ile yaparsanız, başvuru evraklarınız kuruma ulaştığı gün, eğer evraklar taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilirse, postaya veriliş gününden itibaren isteğe bağlı sigortaya başlanmış kabul edilir.

Sigortanızı dışarıdan ödeyecekseniz (sigortalı olarak bir kurumda çalışmamalısınız) İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi formunu doldurup SGK'ya teslim etmeniz yeterli olacaktır. Bu formda kişisel bilgiler (doğum yeri, ana adı, medeni hali vs.) ile kişinin ikametgah bilgileri doldurulur. Ayrıca Beyan ve taahütlerde bulunulur.

 

BAŞVURU FORMU DOLDURURKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

"SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI" Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

1) "A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ" bölümü (1-12) sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri esas alınarak düzenlenir.
2) "B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümüne SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil/emekli numarası yazılır.
3) "C- BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının beyan ve taahhütleri yer alır.
4) "D- PRİME ESAS KAZANÇ BEYANI" bölümü isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri tutarı belirledikleri alandır. Herhangi bir tutar yazılmaması halinde primler alt sınır üzerinden tahakkuk ettirilir. Primlerini artırmak ya da azaltmak isteyenlerin müracaatları halinde müracaat tarihinden itibaren primleri artırılır ya da azaltılır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYI KAPATTIRMA

İsteğe bağlı sigortanızı kapattırmak istiyorsanız talebinizi dilekçe yazarak SGK'ya bildirmeolisiniz. Dilekçelerin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde son erer. Ölen sigortalının ise ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortası sona erer.

İSTEĞE BAĞLI KAPANIŞ DİLEKÇESİ

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
..... İL MÜDÜRLÜĞÜ
..... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Konu: İsteğe Bağlı Sigorta Kapanış.

Müdürlüğünüzde ........ bağ-kur sicil numarası ile kayıtlıyım. İsteğe bağlı sigortalığımın sona erdirilmesini;

Bilginize arz ederim.

……/……./2015

T.C. Kimlik No: …………………
ADI SOYADI: …………………..

İmza ………………………………

Adres :

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