Herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışmayan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için, prim ödemeleri şartıyla sigortalayan SGK' ya bağlı (Sosyal Güvenlik Kurumu) olarak aylık prim ödenmesine, isteğe bağlı sigorta denmektedir. Peki, isteğe bağlı sigorta prim ödemesi ne kadardır, kaç yıl ödenmelidir? İsteğe bağlı sigorta primi hesaplaması nasıl yapılır? İşte isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin ya da ödemeye başlayacak olanların bilmesi gereken tüm detayları sizler için makalemizde derledik.

İsteğe Bağlı Sigorta Kolları Nelerdir?

Kanuna göre isteğe bağlı sigorta ödemesi yapılabilen sigorta kolları aşağıda sıralanmıştır.

İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),

İsteğe bağlı ek 5 tarım SSK,

Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B),

Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.

2019 Ek 5 Ziraat Sigortası İsteğe bağlı Sigorta primi Ne Kadardır?

01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ek 5 ziraat SSK (4A) en düşük sigorta primi 764,84 TL iken en yüksek sigorta primi ise 5736,31 TL tutarındadır.

2019 İsteğe Bağlı BAĞ-KUR (4B) Primi Ne Kadardır?

01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) primi taban yani en düşük aylık tutarı 818,56 TL iken tavan yani en yüksek isteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) 2019 primi ise 6.139,2 TL tutarındadır.

2019 Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadardır?

01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ev hanımları için 2019 sigorta primi aylık tutarı en düşük 709,41 TL iken en yüksek sigorta primi ise 5.320,5 TL tutarındadır.

İsteğe bağlı sigorta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi başka bir kurum ya da kuruluş tarafından sigortası ödenmeyen fakat sigorta kapsamında emekli olmak isteyen kişilerin başvurduğu bir güvencedir

İsteğe Bağlı Sigortanın Şartları Nelerdir?

Özellikle herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ev hanımlarının ilgi gösterdiği isteğe bağlı sigorta, çalışma imkânı olmayan kişilere emeklilik imkânı sunduğu için oldukça iyi bir tercih sebebidir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında 4B yani BAĞ-KUR olarak kabul edilen isteğe bağlı sigortalı olabilmek için istenen belli şartlar bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4B kapsamına alınan isteğe bağlı sigortanın şartları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması,

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak ya da yarım sigortalı çalışmıyor olmak (Yarım sigortalı: 1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)

Daha öncesinden kendi sigortalılıkları nedeniyle, Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre herhangi bir şekilde malullük ve yaşlılık aylığı almaması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortada Emeklilik Gün Sayısı Ne Kadardır?

İsteğe bağlı sigortadan yararlanarak emekli olabilmek için, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanması gerekmektedir. Ardından bu kişiye emeklilik hakkı tanınırken, 08.09.1999 – 30.4.2008 tarihleri arasında girişi olan kişilerde ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olma hakkına sahip olabiliyorlar. 01.05.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için ise 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlamaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

İsteğe bağlı sigorta hesaplaması, asgari ücret kapsamında hesaplanmaktadır.

İsteğe bağlı sigortadan imkânından çiftçiler, ev hanımları ve sigortalı olarak çalışmayan tüm vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Prim gün sayısı ve yaş şartlarını tamamlayan vatandaşlar BAĞ-KUR emekli maaşı alma hakkına sahip olur.

İsteğe bağlı sigorta hesaplanması her vatandaşa göre yaşına, daha önce varsa sigortalı çalışmış olmasındaki gün sayısına göre değişiklik arz etmektedir.

İsteğe bağlı sigorta ödemesi Genel Sağlık Sigortası aracılığı ile hem sağlıktan yararlanmasını hem de emeklilik maaşı almayı sağlamaktadır.

İsteğe bağlı sigorta sisteminden sadece Türk vatandaşları yararlanabilmektedir. 18 yaşını doldurmuş olan Türk vatandaşların hepsi bu sistemden yararlanabilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta hesaplamaları her sene değişmektedir. Asgari ücret kapsamında hesaplamalar yapılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Kapsamında Sağlık Sigortası da Var mıdır?

İsteğe bağlı sigortadan faydalanmak isteyen kişilerin isteğe bağlı olarak sağlıktan faydalanmak adına primlerini yatırma şartı ile uzun vadeli ve genel sağlık sigortasına dâhil edilmektedir. Resmi olarak herhangi bir iş kolunda çalışmayan kişiler için başlatılan bu uygulama ülkemizde zaman içerisinde birçok kişi tarafından benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. İsteğe bağlı sigortalılıkta temel şartlar arasında bulunan, zorunlu sigortalılık halini taşımayan kişilerin veyahut sonradan bu hakkını kaybetmiş vatandaşların genel sağlık sigortasından yararlanması özellikle ön görülmektedir. İsteğe bağlı sağlık sigortasından sağlıklı bir şekilde faydalanabilmek için 5510 sayılı kanun kapsamında belirtilen şartlarla birlikte, kişilerin belirlenen sigorta primlerini düzenli olarak yatırması gerekmektedir.